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«الآيزو» للجودة وتحليل البيانات للمركز السعودي لاستطلاع الرأي

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الدمام - شريف احمد - حصل المركز السعودي لاستطلاعات الرأي على شهادة الآيزو في نظام إدارة الجودة ISO 20250:2019 ونظام الدراسات وتحليل البيانات ISO9001:2021، حيث تمكن المركز من تحقيق جميع المتطلبات والاشتراطات المطلوبة للحصول على الشهادتين.

ويؤكد المركز - بعد استحقاقه هذا الاعتراف - الالتزام بالمعايير والممارسات الدولية كافة، في مختلف العمليات التشغيلية، كما يمثل هذا الإنجاز دافعا للعاملين في المركز لبذل المزيد من الجهد للحفاظ على المستوى العالي من الأداء.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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