شكرا لقرائتكم خبر عن «الكوتشينج» بـ «الغذاء والدواء» في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس، فعالية يوم «الكوتشينج» بمقرها الرئيسي في الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة د. هشام الجضعي، الذي كرم من خلالها أفضل ستة قادة في «الهيئة» تبنوا منهجية «الكوتشينج».

ويعد «الكوتشينج» أحد أهم الأساليب الحديثة لتطوير مهارات القادة، وذلك من خلال جلسات حوارية بأسئلة عميقة تحفز التفكير الإبداعي لبناء الخطط والإستراتيجيات للوصول إلى الأهداف، والذي ينتج عنه تحسن في الأداء الفردي والمؤسسي، وارتفاع مستوى الثقة في المنظمة بمختلف وحداتها التنظيمية وتحسن في التكامل والتناغم فيما بينها.