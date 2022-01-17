شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مركز الملك سلمان واتحاد الغرف السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مذكرة تعاون مشترك مع اتحاد الغرف السعودية؛ لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين للاستفادة من المنتجات السعودية في الأعمال الإنسانية والإغاثية والخيرية، ودعم أعمال المركز خارج المملكة، بما يجسد الدور الإنساني الريادي، الذي تقوم به المملكة على المستويات الإقليمية والعالمية.

وقّع المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د. عبدالله الربيعة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وتؤكد المذكرة أهمية التنسيق مع قطاع الأعمال في المملكة؛ للاستفادة من استخدام المنتجات الوطنية السعودية في الأعمال الإغاثية والإنسانية والخيرية، وحث الجهات المتعاملة مع المركز على استخدام المنتجات سعودية المنشأ، إضافة إلى المساعدة والمشاركة في الدعم التسويقي والترويجي لبرامج ومشروعات المركز خارج المملكة؛ لكون مركز الملك سلمان للإغاثة حسب الأوامر الصادرة بهذا الخصوص هو الجهة الوحيدة المخولة بإيصال مساعدات المملكة للخارج.