شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار مناورات «تبوك - 5» بين القوات البرية السعودية والمصرية والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير التمرين اللواء الركن خالد محمد الخشرمي: إن التمرين يسير وفق ما خُطط له مُسبقاً وبكل احترافية، حيث شهد التمرين تنفيذ عدد من المهام التدريبية المشتركة في عمليات الحرب النظامية وغير النظامية، وكذلك التدريب على عمليات التخطيط والتنسيق للعمليات المشتركة وأساليب الحرب الحديثة، ونفذت عمليات الكمائن والإغارة واستطلاع لمنطقة العمليات باستخدام الطائرة بدون طيار وعمليات اقتحام جوي وقتال بالمناطق المبنية وتنفيذ تدريبات الإنزال والانتشال والقفز المظلي التكتيكي والقفز الحر.
وأوضح أن الأيام القادمة ستشهد المناورات تنفيذ العديد من التكتيكات العسكرية والحربية، ورماية بالذخيرة الحية واستخدام أساليب الحرب المتطورة وزيادة التنسيق العملياتي والعسكري للتدريب على العمليات المشتركة بين الجانبين.