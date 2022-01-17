شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 7 مشروعات مائية وبيئية بـ 306 ملايين ريال بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أمس، 7 مشروعات مائية وبيئية، تجاوزت تكلفتها أكثر من 306 ملايين ريال، لخدمة أكثر من 63 ألف مستفيد، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م. نمر الشبل، وعدد من مسؤولي منظومة البيئة والمياه والزراعة، وذلك في قاعة الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات بنجران.

ونوَّه سموه بدعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، لقطاع وزارة البيئة والمياه والزراعة، التي تجلت بالمبادرات البيئية التي أطلقها سمو ولي العهد - حفظه الله- مؤخرا، كمبادرة السعودية الخضراء، وقيادة الجهود الإقليمية لتحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة، خلال كلمته في حفل التدشين، أن المشروعات المائية التي دُشنت، تضمنت تنفيذ شركة المياه الوطنية 3 مشروعات، وهي تشييد خزانات تشغيلية لموازنة الضغوط في الشبكة بسعة إجمالية بلغت (3,300) متر مكعب، ومدَ شبكات مياه بأطوال تجاوزت 200 كيلو متر طولي، وتنفيذ أكثر من (2,480) توصيلة مياه منزلية سوف تسهم في خدمة أكثر من 10 آلاف مستفيد، بتكلفة مالية تجاوزت 60 مليون ريال.