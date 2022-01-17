شكرا لقرائتكم خبر عن صفوى.. 3 إشارات ضوئية خارج الخدمة بسبب الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خرجت 3 إشارات مرورية بمدينة صفوى، من الخدمة، نتيجة سقوط الأمطار في أواخر ديسمبر من العام 2021م، ما تسبب في ارتباك الحركة المرورية.

وقال إبراهيم التاروتي: لا نعرف كيف تستمر شوارع صفوى دون إشارات ضوئية، لنحو 18 يوما، إذ إن الإشارات الضوئية خرجت من الخدمة، منذ أول سقوط للأمطار في أواخر ديسمبر الماضي، وكانت هناك إشارة رابعة تعطلت وتم إصلاحها.

وأضاف أن توقف الإشارات المرورية تسبب في فوضى مرورية، خاصة أنها تقع في مواقع مهمة للغاية، منها شارع البيروني تقاطع شارع بلال بن رباح، وشارع البيروني تقاطع شارع المغيرة بن شعبة، وشارع بلال بن رباح تقاطع شارع جابر بن حيان.

وتابع: تسبب تعطل الإشارات في عناء كبير لقائدي المركبات عند دخولهم الأحياء وخروجهم منها، مطالبا بسرعة إصلاح هذه الإشارات الضوئية، بصورة جذرية، بحيث لا ننتظر سقوط المطر ليختبر جاهزية هذه الإشارات وصلاحيتها.

وبين علي السعيد أن الأمطار تعد اختبارا لكثير من الخدمات، وخاصة للشوارع، مشيرا إلى أن تعطل الإشارات لمدة 18 يوما أمر غير مقبول.

وأضاف: جرى وضع مصدات وحواجز أسمنتية بدلا من الإشارات في موقعين، وبقي الثالث دون مصدات، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطوي على مخاطر عدة، وقد يؤدي لحوادث مرورية.

وبين «السعيد» أن الشوارع المهمة في صفوى أغلقت، فشارع البيروني يؤدي إلى أحياء كبيرة مهمة، كحي العروبة الذي يتكون من 3 مناطق، والمصدات الأسمنتية تمثل تشوها بصريا، وإذا أراد قائد المركبة الدخول إلى حي العروبة من الجهة الشمالية فلا بد أن يقطع مسافة طويلة، وكذلك الأمر إذا أراد الخروج.

في المقابل، أوضح مصدر مسؤول بإدارة المرور، أن أجهزة الإشارات المرورية تعطلت نتيجة سقوط الأمطار، ولتفادي الحوادث جرى وضع مصدات وحواجز أسمنتية، لحين إصلاحها.