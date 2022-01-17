شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 450 م3 نفايات بالصرار في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت محافظة الصرار خلال أسبوع، 450 متر3 نفايات ومخلفات، بعدد من المواقع في المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية م. نقاء أبو هليبة، أن أعمال البلدية خلال الأسبوع الماضي، شملت الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، وذلك ضمن خطة القضاء على التلوث البصرية وتحسين المشهد الحضري، مشيرا إلى تشديد الرقابة اللاحقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات ولائحة الغرامات على من يتسبب في هذه التشوهات.

وأكد استمرار أعمال معالجة التشوهات البصرية، داعيا الجميع إلى التعاون مع البلدية وعدم رمي المخلفات بشتى أشكالها بشكل عشوائي ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى يمكن الوصول إلى بيئة صحية وخالية من الملوثات، وتحقيقا للأهداف المنشودة من هذه الحملات وغيرها، وأن تكون الصرار والمراكز التابعة لها نظيفة، مع زيادة الوعي للجميع بأهمية النظافة.