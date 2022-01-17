شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مضخة متنقلة.. سحب 547 ألف م3 من المياه في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن سحب 547718.68 مترا مكعبا من مياه الأمطار خلال يوم السبت، عبر 40 محطة تصريف مياه، إضافة لمحطات التصريف بالأنفاق إلى مياه الخليج.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة محمد الصفيان، أن الأمانة استنفرت وسخرت جميع إمكاناتها لأعمال التصريف، وتم التعامل مع أكثر من موقع خلال هطول الأمطار السبت الماضي، وتنوعت الشدة المطرية بين خفيفة إلى متوسطة في بعض الأماكن.

وقال: شاركت أيضا في أعمال التصريف 31 من صهاريج نزح مياه الأمطار، و29 مضخة متنقلة من المعدات المتخصصة في التصريف، و249 عاملا، وذلك ضمن خطة الأمانة السنوية لمواجهة موسم الأمطار، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

وأشار إلى أن الأمانة تمتلك شبكة تصريف مياه أمطار كبيرة وموزعة بشكل جيد على أغلب الأحياء، وتصل نسبة التغطية بشبكة تصريف مياه الأمطار إلى حوالي 60 % في حاضرة الدمام.

وبيَّن أن جميع البلديات أنهت أغلب أعمال تصريف مياه الأمطار من خلال معدات وعمالة رفع وسحب مياه الأمطار، والعمل المكثف والتركيز على توزيع المعدات والعمالة على نقاط تجمع المياه.