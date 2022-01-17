شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الأشجار والزهور في حديقة التوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة القطيف التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمال زراعة الأشجار والزهور في حديقة التوبي لتجميل وتحسين المشهد الحضري، والمحافظة على البيئة والتقليل من التلوث، وذلك بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية بالتوبي، ضمن مبادرة «اترك أثرا جميلا».

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين، إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم في المساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف الأمانة من هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».