شكرا لقرائتكم خبر عن «مسبار 5».. تأهيل 120 طالبا في مسارات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم المخيم العلمي الخامس 2022 لأيتام المملكة «مسبار 5»، الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ونظمته جمعية «بناء» في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بمشاركة 120 طالبًا وطالبة، تم ترشيحهم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، و28 جمعية لرعاية الأيتام من مختلف مناطق المملكة، وانخرطوا لتعلم مسارات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، على يد نخبة من أعضاء هيئة تدريس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

الذكاء الاصطناعي

وتضمن ختام المخيم عرض فيلم عن إنجازاته، وآراء الطلاب المشاركين، واستعراض مشاريع الطلاب، التي اشتملت على تطبيق عملي لما تعلموه في فترة المخيم في عدد من المجالات، واشتمل بعضها على المجال الطبي مثل الكشف عن مرض «باركنسون»، ومسار الذكاء الاصطناعي، من خلال التواصل مع أصحاب الهمم باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومسار الطاقة المتجددة.

طلاب مميزون

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية «بناء» لرعاية الأيتام بالشرقية م. خالد الزامل: إن هذا الحدث البارز يتجدد سنويًا، واستفاد منه في النسخ السابقة مئات الطلاب والطالبات، وجمع هذا العام 120 من الطلاب والطالبات المميزين في المرحلة الثانوية، يمثلون المرشحين من وزارة الموارد البشرية، إضافة إلى مشاركة 28 جمعية من جمعيات الأيتام بكل أنحاء المملكة، موضحًا أن هذا المخيم يحظى سنويا بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وحظيت هذه النسخة الخامسة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.

إضافة مثمرة

وأشار إلى الإنجازات المحققة في هذا المخيم، الذي أقيم للسنة الخامسة؛ ليقدم معارف ومهارات متميزة للأيتام في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وعلم البيانات والأمن السيبراني، وإضافة الطاقة المتجددة بمناسبة إطلاق السعودية الخضراء، مبينًا أن هذا المخيم يمثل إضافة مثمرة ستكون خير معين للطلاب في دراستهم الجامعية في المستقبل القريب.

وأضاف: حصل الطلاب على مجموعة من المعارف والمهارات الإثرائية ذات الارتباط الوثيق برؤية المملكة 2030، تسهم في بناء الثقة وتطوير الذات ونتطلع أن تساندهم هذه المعارف؛ ليسهموا بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة ويكونوا جزءا فاعلا ومؤثرا في خدمة الوطن.

اقتصاد متنوع

من ناحيته، تقدم رئيس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. محمد السقاف، بالشكر لرعاة الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، إضافةً إلى مجلس إدارة جمعية «بناء»، على ثقتهم التي منحوها للجامعة؛ لتسهم في تحول اقتصاد المملكة من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد ثري متنوع ومعرفي يدفع بالمملكة لتحتل المكانة اللائقة بها عالميًا، ليس فقط كمشارك، بل مساهم في الاقتصاد الرقمي الجديد.

شراكة إستراتيجية

ولفت إلى أن شراكة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع جمعية «بناء» لرعاية الأيتام شراكة إستراتيجية، جذورها عميقة، وتمتد للعام الرابع على التوالي، مؤكدًا أن لهذا المخيم طبيعة رقمية، حيث توزع الطلاب والطالبات المشاركون فيه على 5 مسارات علمية، وقدم المسارات أساتذة بالجامعة وبمساعدة طلاب وطالبات الدراسات العليا بالجامعة.

مسارات حيوية

وبيّن أن هذا المخيم جزء من دور الجامعة الريادي في خدمة المجتمع، وتبسيط العلوم للجيل الناشئ ومشاركة أفراد المجتمع في التقدم المطرد للمملكة لمواكبة رؤية 2030، متابعًا أن مسارات المخيم حيوية تتطابق تمامًا مع مسار الجامعة بشكل كبير، وحوَلت الجامعة كل برامجها الجامعية في كل التخصصات؛ لتكون مبنية على الثقافة الرقمية، وتم إدخال كثير من المواد الجديدة في البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي وهي تتطابق بشكل كبير مع ما تعلمه المشاركون في هذا المخيم.

التعلم الذاتي

وأعرب عن تطلعه لأن يستمر المشاركون بالمخيم في تطوير أنفسهم والتقدم في هذه المجالات، وينخرط على الأقل جزء منهم في الجامعة، ويكونون من بين طلابها، ناصحًا الطلاب والطالبات بالتعلم الذاتي والشخصي حتى يكونوا من الرواد في العلوم والهندسة بشكل عام وعلوم وهندسة الثورة الصناعية الرابعة.

مكافأة مالية

وشهد الحفل عرض نماذج من المشاريع العلمية، التي قام بإعدادها وابتكارها الطلاب والطالبات المشاركين بالمخيم العلمي الخامس، وخصصت جمعية «بناء» مكافأة مالية لكل مشروع فائز في كل مسار علمي، تبلغ ألفي ريال للمركز الأول، وألف وخمسمائة ريال للمركز الثاني، وألف ريال للمركز الثالث، ومكافأة مالية أيضًا لكل طالب قام بتنفيذ وابتكار مشروع حتى لو لم يفز بالمراكز الثلاثة الأولى تقديرا من الجمعية لطلابها وطالباتها علماء المستقبل.