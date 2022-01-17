شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يؤكد اهتمام القيادة بـ«رياضة الفروسية» لرفع اسم المملكة دوليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين «حفظهما الله»، من اهتمام كبير برياضة الفروسية، لرفع اسم المملكة عاليًا في المحافل الدولية، والمحافظة على هذه الرياضة العريقة، التي ارتبطت بتاريخ المملكة وتراثها.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالدمام عبدالرحمن العطيشان، يرافقه أعضاء المجلس، وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

من ناحيته، قدم العطيشان لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية تقريراً عن أعمال وبرامج النادي بالدمام، رافعاً شكره لسموه على دعمه للنادي والأنشطة والبرامج، التي يقدمها.