شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يوجه بتطوير إجراءات المنافذ لضمان تجربة سفر مميزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية أهمية تقديم خدمات متميزة ونوعية للمسافرين عبر منافذ المنطقة وتطوير الإجراءات بشكل دائم لضمان تجربة سفر مميزة عبر المنافذ.

وأشاد سموه، خلال استقباله، العميد عبدالرحمن المفضي بمناسبة تكليفه مديرًا لجوازات المنطقة الشرقية، وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، بما تقوم به جوازات المنطقة من جهود لخدمة المواطن والمقيم.

من ناحيته، رفع المفضي شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لأعمال إدارة الجوازات في المنطقة.