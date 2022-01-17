شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات «مدنية» متنقلة في الدمام والأحساء وبقيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية خدماتها للرجال، أمس، في مركز يبرين التابع لمحافظة الأحساء، ولمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة غدا الثلاثاء، في فرع وزارة الطاقة بالمنطقة الشرقية، ويوم الأربعاء في مقر المحكمة الجزائية بالدمام، ومركز الراجحة التابع لمحافظة بقيق، وللنساء في مقر الغرفة التجارية بالأحساء لمدة يوم لكل موقع. يأتي ذلك ضمن الخدمات، التي تقدمها الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في 17 موقعا بالمملكة، وذلك ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.