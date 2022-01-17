شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: دعم القيادة أسهم في تطور الرياضة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن الرياضة النسائية في المملكة شهدت تطورًا، وازدادت مشاركة المرأة في الأنشطة الرياضية ، بفضل الدعم، الذي تحقق للمرأة من قيادة المملكة «حفظها الله» في كل المجالات، ومن بينها المجال الرياضي.

نشاط يومي

وأشار سموه، خلال استقباله فريق «المملكة» النسائي، بديوان الإمارة، أمس، بمناسبة فوزهن ببطولة المملكة في أول دوري نسائي معتمد من الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلى أهمية حرص الجميع على ممارسة الرياضة والاهتمام بتوعية الأفراد والأسر ليصبح نشاطا يوميا يؤديه الجميع، مهنئًا لاعبات الفريق باللقب.

سعادة بالإنجاز

وأضاف سموه: «نحن سعداء بالإنجاز، الذي حققه فريق «المملكة» من خلال هذا الفوز وحصوله على الكأس متمنياً لهن مزيداً من النجاحات في المنافسات القادمة».

أثر بالغ

من ناحيتها، رفعت قائدة الفريق منيرة الحمدان الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه، قائلةً: «إن دعم سموكم الكريم لنا كان له أثر بالغ في تحقيق هذا الإنجاز ويسعدنا أن نهدي هذا الفوز، الذي يمثل المنطقة الشرقية لسموكم الكريم وبإذن الله سيكون هذا الفوز بداية لإنجازات قادمة بإذن الله».

دعم الأنشطة

فيما قدم مدرب الفريق عبدالعزيز العلوني شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه لجميع الأنشطة الرياضية في المنطقة، وكذلك الفرق الناشئة.