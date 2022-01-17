شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح طريق «العقير - سلوى».. ودهان «البطحاء - شيبة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، إصلاح 9 كيلو مترات من طريق «العقير - سلوى» باتجاه العقير، و13 كيلو مترا في الاتجاه العكسي، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية للطريق.

كما أنجز الفرع إصلاح 13.5 كيلو متر من طريق «قرية العليا - السعيرة»، ضمن أعمال الصيانة الوقائية، التي تستهدف صيانة 28 كيلو مترا على الطريق.

وانتهى فرع النقل من إعادة دهانات طريق «البطحاء - شيبة» بطول 17.5 كيلو متر، ضمن أعمال الصيانة الدورية، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

ويواصل الفرع أعماله في إصلاح جزء من طريق «الهفوف - سلوى - البطحاء»، بطول 42 كيلو مترا، أنجز منها 31 كيلو مترا، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية للطريق.

وكثف الفرع أعمال الصيانة الدورية ونظافة الجزيرة الوسطية بطريق «الظهران - الجبيل»، فيما تواصل فرق الطوارئ أعمالها على طرق الوزارة؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية.