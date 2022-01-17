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إصلاح طريق «العقير - سلوى».. ودهان «البطحاء - شيبة»

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الدمام - شريف احمد - أنجزت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، إصلاح 9 كيلو مترات من طريق «العقير - سلوى» باتجاه العقير، و13 كيلو مترا في الاتجاه العكسي، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية للطريق.

كما أنجز الفرع إصلاح 13.5 كيلو متر من طريق «قرية العليا - السعيرة»، ضمن أعمال الصيانة الوقائية، التي تستهدف صيانة 28 كيلو مترا على الطريق.

وانتهى فرع النقل من إعادة دهانات طريق «البطحاء - شيبة» بطول 17.5 كيلو متر، ضمن أعمال الصيانة الدورية، ورفع مستوى السلامة على الطرق.

ويواصل الفرع أعماله في إصلاح جزء من طريق «الهفوف - سلوى - البطحاء»، بطول 42 كيلو مترا، أنجز منها 31 كيلو مترا، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية للطريق.

وكثف الفرع أعمال الصيانة الدورية ونظافة الجزيرة الوسطية بطريق «الظهران - الجبيل»، فيما تواصل فرق الطوارئ أعمالها على طرق الوزارة؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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