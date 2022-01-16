5 أيام مهلة أخيرة قبل إغلاق صناعية طريف

بعد يوم من نشر «دوت الخليج» خبر بعنوان «التعويضات تؤخر نقل صناعية طريف» أمهلت بلدية طريف، أمس، أصحاب ورش الصناعية القديمة بالمحافظة 5 أيام فقط للانتقال إلى الموقع الجديد، تمهيداً لإزالته لاحقاً.

إخلاء الموقع

وقالت في ملصقات تنبيه وضعتها على مداخل الورش الصناعية بطريف «تبلغكم بلدية محافظة طريف بأن عليكم الانتقال لموقعكم الجديد، بمخطط الصناعية الجديد خلال مدة أقصاها 5 أيام من تاريخه. وأضافت كما يلزمكم إخلاء الموقع الحالي وتسليمه للبلدية خلال مدة عشرة أيام من تاريخه تمهيداً لإزالته». وكان أرجعت بلدية طريف سبب التأخير في نقل الصناعية القديمة بطريف إلى موقعها الجديد إلى وجود عدد من المستثمرين بمخطط الصناعية القديم لم يتم تعويضهم سابقاً، وتم، مؤخراً، تعويضهم وإمهالهم فترة للإنشاء حسب العقود المبرمة.

مخطط جديد

أوضح رئيس بلدية طريف المهندس عثمان الضبعان لـ«دوت الخليج»، أنه وبعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم تعمل حالياً بلدية محافظة طريف حالياً بإشعار المستثمرين بسرعة الانتقال للمخطط الجديد، تمهيداً لإغلاق الصناعية القديمة بالقريب العاجل. يذكر أن صناعية طريف الجديدة خالية من العمل منذ 4 سنوات، وعلى الرغم من الانتهاء من البنية التحتية من شوارع وإنارة ومحلات في صناعية طريف الجديدة الواقعة على طريق طريف -القريات، وهي المواعيد ذاتها التي كان يطلقها الرئيسان السابقان للبلدية من دون أن تنفذ لاحقا.