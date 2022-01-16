25 ألف مستفيد من مجلس شباب عسير

وأكد الأمين العام للمجلس عادل آل عمر مواكبة برامج وفعاليات المجلس لتوجهات إستراتيجية تطوير منطقة عسير «قمم وشيم».
مشيرًا إلى أن من أبرز البرامج التي يقوم المجلس على تنفيذها مبادرة غير ربحية يقدمها صندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد للتنمية، وذلك بهدف تشجيع شباب وشابات المنطقة الطموحين، وتأهليهم وتمكينهم في ريادة الأعمال.
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