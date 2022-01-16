25 ألف مستفيد من مجلس شباب عسير

قدم مجلس شباب منطقة عسير خلال العام الماضي 2021، أكثر من 165 برنامجًا في مختلف محافظات ومراكز المنطقة، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 25 ألف شاب وشابة، فضلاً عن طرح المجلس للعديد من الفرص التطوعية عبر منصة العمل التطوعي، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين المسجلين بقاعدة بيانات المجلس (3690) متطوعًا ومتطوعة.

وأكد الأمين العام للمجلس عادل آل عمر مواكبة برامج وفعاليات المجلس لتوجهات إستراتيجية تطوير منطقة عسير «قمم وشيم».

مشيرًا إلى أن من أبرز البرامج التي يقوم المجلس على تنفيذها مبادرة غير ربحية يقدمها صندوق الأميرة مضاوي بنت مساعد للتنمية، وذلك بهدف تشجيع شباب وشابات المنطقة الطموحين، وتأهليهم وتمكينهم في ريادة الأعمال.