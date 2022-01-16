200 ريال لتسجيل الطلاب بالنقل المدرسي

معايير الاستحقاق
وأكدت تطبيقها جميع الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الواردة من الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك تطبيق التباعد، وارتداء الكمامة، واستخدام المعقمات، وتعقيم الحافلات، منبهةً إلى أهمية التسجيل المبكر؛ نظرًا لمحدودية المقاعد، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجةً لها، ومن ذلك سلامة الطالب والطالبة، والحالة الاجتماعية، والبعد عن المدرسة.
قنوات استقبال
وبينت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة، حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل. مبينةً أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة سيُسترَد المبلغ عن طريق نظام سداد.
وخصصت الشركة أكثر من 10 قنوات لاستقبال الاستفسارات والشكاوى على جميع منصات التوصل الاجتماعي، إضافة إلى الرقم الموحد 8001231000.
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