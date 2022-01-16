نائب أمير الشرقية يستقبل مدير الجوازات

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5 أيام مهلة أخيرة قبل إغلاق صناعية طريف
بعد يوم من نشر «دوت الخليج» خبر بعنوان «التعويضات تؤخر نقل صناعية طريف» أمهلت بلدية طريف، أمس، أصحاب ورش الصناعية القديمة بالمحافظة 5...
مشروع لتشغيل سابك التخصصي للصحة النفسية
أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع التشغيل الطبي وغير الطبي وصيانة مستشفى سابك...
انقطاع الإنترنت والكهرباء بالباحة وأهالي الشمال يترقبون الثلوج
هطلت، مساء السبت وصباح الأحد، أمطار غزيرة على منطقة الباحة، شملت معظم محافظات المنطقة سالت على إثرها الأودية والشعاب وامتلأ عدد من...
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