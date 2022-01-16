50 متحدثا في المؤتمر السعودي لطب الأسنان

وتقام الدورة الـ 33 من المؤتمر بمشاركة إستراتيجية لوزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لطب الأسنان، وكذلك شراكة علمية بين كل من الاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI، والمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بالقسم السعودي IADR، وشركة BDA للمؤتمرات والمعارض، وعدد من جمعيات طب الأسنان التخصصية السعودية.
ويستمر المؤتمر لمدة 3 أيام، وسوف يتركز النقاش فيه على آخر التطورات في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمرض طب الأسنان، ودور الأشعة في تشخيصها، وعرض أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، وخدماتها التقنية في مجال طب الأسنان، وسيسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة، ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين، إلى الكوادر الصحية المتخصصة في مجال طب الأسنان، من أطباء ومساعدي أطباء، وكذلك إلى الأكاديميين في مجال طب الأسنان.
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