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50 متحدثا في المؤتمر السعودي لطب الأسنان

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بتنظيم من الجمعية لطب الأسنان، تنطلق بمشيئة الله يوم الخميس الموافق 20/1/2022 وحتى تاريخ 22/1/2022م، المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان، والمقام حضوريا بفندق الهيلتون بمدينة الرياض، حيث يناقش فيه أكثر من «50» متحدثا محلياً وعالمياً، من خلال 20 ورشة عمل و 50 محاضرة علمية معتمدة، من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بواقع 24 ساعة.

وتقام الدورة الـ 33 من المؤتمر بمشاركة إستراتيجية لوزارة الصحة ممثلة بالإدارة العامة لطب الأسنان، وكذلك شراكة علمية بين كل من الاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI، والمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان بالقسم السعودي IADR، وشركة BDA للمؤتمرات والمعارض، وعدد من جمعيات طب الأسنان التخصصية السعودية.

ويستمر المؤتمر لمدة 3 أيام، وسوف يتركز النقاش فيه على آخر التطورات في مجال طب الأسنان، بالإضافة إلى عرض أحدث التقنيات في علاج أمرض طب الأسنان، ودور الأشعة في تشخيصها، وعرض أحدث التقنيات والمنتجات الدوائية والعلاجية، وخدماتها التقنية في مجال طب الأسنان، وسيسعى المؤتمر إلى تحديث المعرفة، ونقلها عبر نخبة من الخبراء المشاركين، إلى الكوادر الصحية المتخصصة في مجال طب الأسنان، من أطباء ومساعدي أطباء، وكذلك إلى الأكاديميين في مجال طب الأسنان.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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