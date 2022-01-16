شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدوام في مدارس تبوك إلى الـ9 صباحا بسبب الأجواء الباردة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك عن تأجيل بداية الدوام الرسمي في جميع مدارس المنطقة إلى الساعة التاسعة صباحاً , بداية من الغد وحتى يوم الخميس القادم، وذلك حرصاً منها على سلامة وصحة طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها، نظرًا لما تشهده مدينة تبوك وبعض محافظاتها من انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

وبينت الإدارة أن القرار يشمل المدارس في مدينة تبوك والمراكز والقرى والهجر التابعة لها، إضافة للمدارس في محافظتي حقل وتيماء وضواحيهما، وقرى الجو وأبو راكة والنشيفة والبليطيح والفارعة وأم ضباع التابعة لمحافظة الوجه.