شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استمرار إيقاف البيع بالمقاصف المدرسية في الرياض عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - توفير نقاط لبيع المشروبات والوجبات المغلَّفة في أماكن متفرقة تطبيقا للتباعد

- تفعيل نظام "نور للمكافآت" في جميع المدارس

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي عددًا من التوجيهات الخاصة بتقديم خدمات التغذية المدرسية، والنقل المدرسي ومكافآت الطلاب.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أكد في عدد من التوجيهات الصادرة للمدارس، على أهمية تطبيق البرتوكولات الصحية والاحترازات الوقائية الواردة في الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل استمرار جائحة كورونا.

كما وجَّه باستمرار إيقاف البيع في المقاصف المدرسية مع العمل على توفير نقاط لبيع المشروبات والوجبات المغلَّفة في أماكن متفرقة من مرافق المدرسة، وذلك منعًا لحدوث الكثافة الطلابية وتطبيقًا للتباعد، مشددًا على أن تكون المشروبات والوجبات مقدَّمة من المعامل المعتمدة في مجال تقديم الأغذية المدرسية ووفق الاشتراطات الصحية المتفق عليها بين وزارتي التعليم والصحة .

وبين الغامدي أن الإدارة وضمن استعداداتها المبكّرة لتقديم خدمات النقل المدرسي تواصل حاليًا متابعة تسجيل الطلاب والطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء أسر الضمان وتقديم الدعم والمساندة لأولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم في خدمة النقل عبر نظام «نور»، كما تواصل التنسيق والمتابعة مع شركة تطوير لخدمات النقل المدرسي، وذلك استعدادًا لتقديم الخدمة مع انطلاق اليوم الأول للعودة الحضورية وضمان توفير نقل مدرسي آمن لأبنائنا الطلاب والطالبات.

كما أشار إلى أنه جرى تفعيل نظام " نور للمكافآت " في جميع المدارس لخدمة ما يُقارب 46 ألف طالب وطالبة من المستحقين للمكافآت والإعانات، وتدريب مسؤولي المكافآت في المدارس والإدارة العامة، لافتًا إلى ضرورة أن يكون الحساب البنكي باسم المستفيد الأول (الطالب) لاستمرار صرف المكافأة تماشياً مع تعليمات الوزارة.