«الكوتشينج» يدعم التطوير القيادي للغذاء والدواء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس فعالية يوم «الكوتشينج» بمقرها الرئيس في الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي، الذي كرم من خلالها أفضل 6 قادة في الهيئة تبنوا منهجية الكوتشينج.

ويعد الكوتشينج أحد أهم الأساليب الحديثة لتطوير مهارات القادة، وذلك من خلال جلسات حوارية بأسئلة عميقة تحفز التفكير الإبداعي لبناء الخطط والاستراتيجيات للوصول إلى الأهداف، والذي ينتج عنه تحسن في الأداء الفردي والمؤسسي، وارتفاع مستوى الثقة في المنظمة بمختلف وحداتها التنظيمية وتحسن في التكامل والتناغم فيما بينها.

واشتملت الفعالية على كلمة لرئيس «الغذاء والدواء» وعرض فيديو عن الكوتشينج ورحلته في الهيئة، ومعرض تشارك فيه مراكز متخصصة ومعتمدة عالميا للتعريف به والخدمات المقدمة من قبلها، إضافة إلى جلسات مع أبرز خبراء الكوتشينج المعتمدين عالميا، وورش عمل وجلسات حوارية تناقش أهمية الكوتشينج في المنظمات.

وناقشت الورشة الأولى أساليب القيادة في بيئة افتراضية، والكفاءات الأساسية للقيادة عن بعد، وتعقيدات وفوائد الكوتشينج الافتراضي، ونصائح لـ»لكوتشينج» الافتراضي، فيما بحثت الورشة الثانية دور الكوتشينج في رحلة تطوير القادة خلال كل مراحل تطوير وتنمية القدرات، والشخصيات القيادية وكيفية تأثيره على تعزيز المهارات المكتسبة من التدريب، ومنهجية ديل كارنيجي العالمية.