ضبط 32,532 مخالفة لتدابير كورونا الوقائية خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 32532 مخالفة، خلال أسبوع وذلك للمدة من 6/ 6/ 1443هـ حتى 12/ 6/ 1443هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 9722 مخالفة، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ 5224 مخالفة، والشرقية بـ 3719. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية. المخالفات بحسب المناطق: الرياض: 9722 المدينة المنورة: 5224 الشرقية: 3719 مكة المكرمة: 3575 القصيم: 1926 جازان: 1852 حائل: 1353 الجوف: 1243 الباحة: 985 عسير: 862 الحدود الشمالية: 835 تبوك: 695 نجران:541

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