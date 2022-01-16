جرعات منخفضة من الأسبرين تقلل وفيات مصابي كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلصت دراسة سعودية حديثة شملت 15498 مريضا بكورونا في دول مختلفة أن إعطاء جرعة منخفضة من الأسبرين للمصابين بكورونا كان لها دور فعال في تقليل الوفيات، والحاجة لاستخدام جهاز التنفس الاصطناعي، ومخاطر النزيف. وذلك بحسب تصريح الباحث الرئيس للدراسة الدكتورة منال بانصر من الإدارة العامة لشؤون التمريض وزارة

الصحة لـ "مكة" .

وحملت الدراسة عنوان (مراجعة منهجية وتحليل تلوي حول فعالية جرعة منخفضة من الأسبرين في علاج فيروس كورونا المستجد)، وقبلت بمجلة علمية مرموقة بتاريخ 6 يناير الحالي وسيتم نشرها خلال أسبوع.

واسم المجلة ( International Journal of Medicine in Developing Countries وهي مجلة علمية محكمة دوليا تابعة لجامعة المعرفة بالرياض.

من أشرف عليها؟

مشرف البحث:

الدكتور وليد البكر (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل - الدمام)

الباحث الرئيس:

الدكتورة منال بانصر (الإدارة العامة لشؤون التمريض – وزارة الصحة - الرياض)

الفريق البحثي:

1. د. مؤتمن خليل جرار (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل - الدمام).

2. د. عايد القحطاني (مستشفى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية – الرياض).

3. د. عبد الإله بانصر (جامعة الفيصل - الرياض).

ملخص الدراسة:

زادت جائحة كورونا من خطر الإصابة بالجلطات بنسبة 35%، حيث أدى هذا الوباء إلى ملايين الوفيات بسبب الأمراض المصاحبة المختلفة وفشل الأعضاء.

إعادة استخدام الأسبرين لعلاج مرضى (كوفيد 19) في المستشفيات هو نهج منطقي للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المصاحبة التي تزيد من مخاطر الوفيات.

ومع ذلك، وجدت العديد من التحقيقات العلمية السابقة نتائج غير متسقة. تم إجراء عدد قليل فقط من الدراسات من أجزاء مختلفة من العالم لدراسة فعالية استخدامات الأسبرين في مرضى (كوفيد 19).

الهدف من الدراسة

تقييم الآثار الأولية والثانوية في مرضى (كوفيد 19) مع أو بدون الأسبرين.

طريقة الدراسة

أجري بحث الكتروني متعدد في قواعد البيانات متعددة بما في ذلك Cochrane و Embase و Scopus وPubMed

من تاريخ مارس 220م حتى نوفمبر2021

نتائج الدراسة

حققت ثماني دراسات بأثر رجعي معايير الدراسة التي شملت7171 مريضا بكورونا من مستخدمي الأسبرين و8327 مريضا بكورونا من غير مستخدمي الأسبرين في (كوفيد 19).

وجد أن تناول الأسبرين يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة أظهر الأسبرين المستخدم في مرضى (كوفيد19 ) انخفاضا في مخاطر النزيف وقلل من الحاجة لاستخدام جهاز التنفس الصناعي عند مقانرتهابمرضى (كوفيد 19 ) دون استخدام الأسبرين.

التوصيات وخلاصة الدراسة

أدى إعطاء جرعة منخفضة من الأسبرين لمرضى (كوفيد 19) إلى تقليل مخاطر الوفيات بشكل كبير لذا توصي الدراسة بإعداد دراسات سريرية لتأكيد آثار الجرعة منخفضة الأسبيرين في تقليل مخاطر الوفيات على مرضي (كوفيد 19).

ما نتائجها:

استنتجت الدراسة من تحليل البيانات أن إعطاء جرعة منخفضة من الأسبرين لمرضى )كوفيد 19 ( يؤدي إلى

تقليل مخاطر الوفيات بشكل كبير.

توصيات الدراسة:

1. تناول جرعة منخفضة من الأسبرين له نتائج مفيدة، ويقلل المضاعفات الشديدة، بما في ذلك التخثر، وتسمم الدم، واختلال وظائف الأعضاء المتعددة، ويقلل نسب الوفيات.

2. إعداد دراسات سريرية مستقبلية لتأكيد آثار الجرعة المنخفضة من دواء الأسبيرين في تقليل مخاطر الوفيات على مرضى (كوفيد 19).

3. هناك حاجة إلى دعم إجراء تجارب سريرية محلية ذات شواهد مزدوجة التعمية مع بروتوكولات صالحة لتقييم وتأكيد النتيجة المفيدة للأسبيرين بين مرضى (كوفيد 19).

4. مراجعة دورية لبروتوكول علاج الجلطات الوقائي ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى (كوفيد 19)، وذلك لإضافة مستجدات نتائج التجارب السريرية الخاصة بأثر الأسبيرين في تقليل استخدام أجهزة التنفس الصناعي وتقليل مخاطر الوفيات لمرضى (كوفيد 19).

مشرف البحث:

الدكتور وليد البكر (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل - الدمام)

الباحث الرئيس:

الدكتورة منال بانصر (الإدارة العامة لشؤون التمريض – وزارة الصحة - الرياض)

الفريق البحثي:

1. د. مؤتمن خليل جرار (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل - الدمام).

2. د. عايد القحطاني (مستشفى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية – الرياض).

3. د. عبد الإله بانصر (جامعة الفيصل - الرياض).

زادت جائحة كورونا من خطر الإصابة بالجلطات بنسبة 35%، حيث أدى هذا الوباء إلى ملايين الوفيات بسبب الأمراض المصاحبة المختلفة وفشل الأعضاء.

إعادة استخدام الأسبرين لعلاج مرضى (كوفيد 19) في المستشفيات هو نهج منطقي للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المصاحبة التي تزيد من مخاطر الوفيات.

ومع ذلك، وجدت العديد من التحقيقات العلمية السابقة نتائج غير متسقة. تم إجراء عدد قليل فقط من الدراسات من أجزاء مختلفة من العالم لدراسة فعالية استخدامات الأسبرين في مرضى (كوفيد 19).

الهدف من الدراسة

تقييم الآثار الأولية والثانوية في مرضى (كوفيد 19) مع أو بدون الأسبرين.

طريقة الدراسة

أجري بحث الكتروني متعدد في قواعد البيانات متعددة بما في ذلك Cochrane و Embase و Scopus وPubMed

من تاريخ مارس 220م حتى نوفمبر2021

نتائج الدراسة

حققت ثماني دراسات بأثر رجعي معايير الدراسة التي شملت7171 مريضا بكورونا من مستخدمي الأسبرين و8327 مريضا بكورونا من غير مستخدمي الأسبرين في (كوفيد 19).

وجد أن تناول الأسبرين يقلل بشكل كبير من خطر الوفاة أظهر الأسبرين المستخدم في مرضى (كوفيد19 ) انخفاضا في مخاطر النزيف وقلل من الحاجة لاستخدام جهاز التنفس الصناعي عند مقانرتهابمرضى (كوفيد 19 ) دون استخدام الأسبرين.

التوصيات وخلاصة الدراسة

أدى إعطاء جرعة منخفضة من الأسبرين لمرضى (كوفيد 19) إلى تقليل مخاطر الوفيات بشكل كبير لذا توصي الدراسة بإعداد دراسات سريرية لتأكيد آثار الجرعة منخفضة الأسبيرين في تقليل مخاطر الوفيات على مرضي (كوفيد 19).

ما نتائجها:

استنتجت الدراسة من تحليل البيانات أن إعطاء جرعة منخفضة من الأسبرين لمرضى )كوفيد 19 ( يؤدي إلى

تقليل مخاطر الوفيات بشكل كبير.

توصيات الدراسة:

1. تناول جرعة منخفضة من الأسبرين له نتائج مفيدة، ويقلل المضاعفات الشديدة، بما في ذلك التخثر، وتسمم الدم، واختلال وظائف الأعضاء المتعددة، ويقلل نسب الوفيات.

2. إعداد دراسات سريرية مستقبلية لتأكيد آثار الجرعة المنخفضة من دواء الأسبيرين في تقليل مخاطر الوفيات على مرضى (كوفيد 19).

3. هناك حاجة إلى دعم إجراء تجارب سريرية محلية ذات شواهد مزدوجة التعمية مع بروتوكولات صالحة لتقييم وتأكيد النتيجة المفيدة للأسبيرين بين مرضى (كوفيد 19).

4. مراجعة دورية لبروتوكول علاج الجلطات الوقائي ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى (كوفيد 19)، وذلك لإضافة مستجدات نتائج التجارب السريرية الخاصة بأثر الأسبيرين في تقليل استخدام أجهزة التنفس الصناعي وتقليل مخاطر الوفيات لمرضى (كوفيد 19).