شكرا لقرائتكم خبر القبض على مقيم نقل 4 مخالفات بإقامات مزورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية الصومالية لنقله في مركبته 4 نساء مخالفات لنظام أمن الحدود من بني جلدته بحوزتهن إقامات مزورة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، أن دوريات الأفواج الأمنية في محافظة الدائر بالمنطقة قبضت على مقيم من الجنسية الصومالية لنقله في مركبته 4 نساء مخالفات لنظام أمن الحدود بحوزتهن إقامات مزورة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهن إلى جهة الاختصاص والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.