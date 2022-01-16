«العدل» توثق 600 ألف حالة اجتماعية الكترونيا خلال عام

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وأوضحت أن قائمة الطلبات اشتملت على: توثيق عقود الزواج، وتوثيق ورثة متوفى، وتوثيق الطلاق، وتوثيق الوصية، وتوثيق الوقف، حيث يمكن الاستفادة منها الكترونيا عبر بوابة ناجز: najiz.sa.
وأكدت الوزارة تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع مستوى الأداء والإنجاز.
يذكر أن نظام التوثيق الجديد تضمن العديد من الاختصاصات لكتاب العدل، منها: بعض الاختصاصات الجديدة التي نقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، حيث تشمل اختصاصات كتاب العدل: توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة (بما فيها العقار).
اختصاصات كتاب العدل:
- توثيق العقود والإقرارات.
- قسمة الأموال المشتركة (بما فيها العقار) إذا لم يكن فيها نزاع.
- إفراغ صكوك الملكية العقارية.
- توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي.
- توثيق الطلاق إذا كان أحد طرفيه غير سعودي.
- توثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح.
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