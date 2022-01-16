شكرا لقرائتكم خبر «العدل» توثق 600 ألف حالة اجتماعية الكترونيا خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفق نظام التوثيق الجديد أعلنت وزارة العدل عن مباشرة الإسناد المركزي للتوثيق، تدقيق ومصادقة أكثر من 600 ألف طلب لتوثيق الحالات الاجتماعية، والتي انتقلت قبل عام من المحاكم إلى كتابات العدل.

وأوضحت أن قائمة الطلبات اشتملت على: توثيق عقود الزواج، وتوثيق ورثة متوفى، وتوثيق الطلاق، وتوثيق الوصية، وتوثيق الوقف، حيث يمكن الاستفادة منها الكترونيا عبر بوابة ناجز: najiz.sa.

وأكدت الوزارة تعزيز قدراتها الرقمية في قطاعاتها المختلفة، والخدمات والإجراءات كافة، بهدف التيسير على المستفيدين، ورفع مستوى الأداء والإنجاز.

يذكر أن نظام التوثيق الجديد تضمن العديد من الاختصاصات لكتاب العدل، منها: بعض الاختصاصات الجديدة التي نقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، حيث تشمل اختصاصات كتاب العدل: توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة (بما فيها العقار).

اختصاصات كتاب العدل:

