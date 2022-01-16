شكرا لقرائتكم خبر دعوة أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعدادا لعودة الدراسة حضوريا لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، دعت شركة تطوير لخدمات النقل (الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي) أولياء الأمور إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي من خلال موقع نظام نور.

وأكدت تطبيقها جميع الإجراءات الاحترازية وفق التعليمات الواردة من الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك تطبيق التباعد، وارتداء الكمامة، واستخدام المعقمات، وتعقيم الحافلات، منبهة إلى أهمية التسجيل المبكر؛ نظرا لمحدودية المقاعد، حيث ستخضع جميع الطلبات للدراسة وتطبيق معايير الاستحقاق والأولوية لضمان الاستفادة منها من قبل الفئات الأكثر حاجة لها، ومن ذلك سلامة الطالب والطالبة، والحالة الاجتماعية، والبعد عن المدرسة.

وبينت أن التسجيل في الخدمة يتطلب سداد أجور التسجيل البالغة 200 ريال للعام الكامل، ولا تمثل التكلفة الفعلية لخدمة النقل المدرسي التي تتكفل بها الدولة، حيث تهدف أجور التسجيل إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد من الخدمة بشكل كامل، مبينة أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب أو عدم توفير الخدمة سيسترد المبلغ عن طريق نظام سداد.

وخصصت الشركة 10 قنوات لاستقبال الاستفسارات والشكاوى على جميع منصات التوصل الاجتماعي، إضافة إلى الرقم الموحد 8001231000.