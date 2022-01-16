شكرا لقرائتكم خبر مهرجان كاوست العلمي على شاطئ ثول يلهم المواهب العلمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا «كاوست»، فعالية معرضها السنوي للعلوم لعام 2022، والذي سيقام في الفترة من 20 إلى 21 يناير، وسيتم نقله خارج أسوار الجامعة، لشاطئ ثول في المنطقة الغربية بالمملكة، ليصبح مهرجان كاوست العلمي هادفا إلى إلهام المواهب الشابة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح رئيس الجامعة توني تشان، أن العالم يتجه نحو الابتكار بصفته أساسا للاكتشاف والاختراع، لذا فإن الحاجة للشباب اليوم ملحة لمواجهة المشاكل الأكثر ضرورة في المجتمعات العالمية والمشاركة في حلها بفعالية، وهو ما غدا أمرا حتميا أكثر من أي وقت مضى. وأشار إلى أن الجامعة أصبحت صرحا بارزا للعلوم والتكنولوجيا بالمملكة، وسرعان ما أصبحت منصة دولية لإلهام العقول العلمية الشابة ورعايتها وإطلاق العنان لقوة العلوم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال «إن هذه مناسبة بالغة الأهمية في تاريخ الفعاليات لدينا، حيث ننقل الموقع للمرة الأولى خارج أسوار كاوست، ونوسع برنامج الفعاليات لمنح الفرصة لإمكانات شباب أمتنا للانطلاق نحو الآفاق العلمية الكبرى».

المهرجان يشتمل على:

