شكرا لقرائتكم خبر عن عبر 40 محطة.. سحب 547 ألف م3 من مياه الأمطار بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - استخدام 31 صهريجا لنزح مياه الأمطار و٢٩ مضخة متنقلة

- رفع 450 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر

- تجهيز الآليات والمعدات والفرق الميدانية لتلافي أخطار الحالات المطرية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس أعمال سحب وتصريف 547718 مترا مكعبا من مياه الأمطار، عبر محطات تصريف مياه الأمطار، البالغ عددها 40 محطة، إلى جانب محطات التصريف بالأنفاق، إلى مياه الخليج.

واستخدمت الأمانة في أعمال التصريف إثر الحالة المطرية على مدن ومحافظات المنطقة، ٣١ صهريجا لنزح مياه الأمطار و٢٩ مضخة متنقلة من المعدات المتخصصة لتصريف المياه، وبمشاركة ٢٤٩ عاملا، وذلك ضمن خطتها السنوية لمواجهة موسم الأمطار للعام 1443هـ بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أن الخطة التي اعتمدتها الأمانة لمواجهة موسم الأمطار للعام 1443هـ، تضمنت الاستعدادات ومتابعة درجة جاهزية كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه الجوفية، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات، وإزالة أي عوائق فيها، وتجهيز الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية؛ لتلافي أخطار الحالات المطرية والسيول الناتجة عنها في جميع مدن ومحافظات المنطقة، وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقا.

من جهة أخرى أطلقت الأمانة حملة نظافة شاملة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في محافظة الصرار والمراكز التابعة، نتج عنها رفع 450 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر في مختلف الشوارع والميادين في المحافظة.

وأكدت الأمانة استمرار الحملة لمعالجة التشوهات البصرية، مشددة على أهمية التعاون وعدم رمي المخلفات بشكل عشوائي ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى يمكن الوصول إلى بيئة صحية وخالية من الملوثات، وتحقيقا للأهداف المنشودة من الحملة، منوهة بتشديد أعمال الرقابة الميدانية وتطبيق الأنظمة والتعليمات ولائحة الغرامات على المخالفين.