شكرا لقرائتكم خبر عن «الجدعان» يبحث التعاون مع المفوض الأوروبي للإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، المفوض الأوروبي للميزانية والإدارة الدكتور، يوهانس هان في مقر وزارة المالية، بحضور عدد من كبار مسؤولي وزارة المالية والمفوضية الأوروبية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون في المجال المالي والاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى قيام الجانب الأوروبي، بمناقشة خطط الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي وفرص الاستثمار المتاحة لديه، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.