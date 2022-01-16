شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن إتاحة الجرعة التنشيطية للفئة من 16 عاماً فأكثر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن المرحلة الحالية التي نعيشها هي "مرحلة مهمة عنوانها "مناعتنا حياة"، التي نستبشر بها خيراً من خلال اللقاحات التي حصلنا عليها، ومعظم أفراد المجتمع بادروا بالحصول على الجرعتين وأتبعوها بالجرعة التعزيزية، وهذا يعني أنه من خلال وعينا للتصدي للشائعات والمغالطات والأكاذيب.

وأوضح خلال المؤتمر الدوري الخاص بمستجدات فليروس كورونا الذي عقده اليوم، أن العالم لا يزال يشهد تسجيل ورصد للحالات اليومية لفيروس كورونا، وعلى الرغم من ارتفاع الإصابات، فالعالم يشهد انخفاضًا في الحالات الحرجة ولكن في الدول التي يتواجد فيها التحصين بشكل كبير.

وأشار الدكتور "العبد العالي"، إلى أن المنحنى الوبائي في المملكة يمر بارتفاعات وبعد مروره بارتفاعات متسارعة، يمر الآن بحالة بانخفاض في التسارع، وهذا يدل على الجهود المبذولة من الجهات أو المجتمع والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتلقي اللقاحات.

وأبان أن الجرعات المنشطة متاحة الآن لأعمار 16 عامًا فأكثر، ولن تُتاح أي جرعات ويُحثّ على الحصول عليها إلا بوجود المأمونية ووجود الفعالية والسلامة، لافتاً الانتباه إلى أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة تجاوز 53 مليون جرعة، حيث بلغ عدد المحصنين بجرعتين 23 مليوناً و400 ألف شخص.