الصحة تطرح مشروع تشغيل مستشفى سابك التخصصي للصحة النفسية

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع التشغيل الطبي وغير الطبي وصيانة مستشفى سابك التخصصي للصحة النفسية، والذي يقع بحي النرجس شمال الرياض التابع لنطاق التجمع الصحي الثاني بالرياض، وقد قامت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" الشريك الداعم الحصري من خلال مسؤوليتها المجتمعية ببناء المستشفى، وتوفير جزء من المعدات الطبية وغير الطبية، ومن المتوقع الانتهاء منه العام الجاري.

وتسعى الصحة إلى اختيار مقدم خدمات طبية متخصص من القطاع الخاص بعقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لتشغيل المستشفى طبيًّا وغير طبي، وصيانته بأفضل الممارسات الدولية، مع توفير بعض المعدات الطبية وغير الطبية؛ حيث يتم بناء المستشفى على مساحة 62500 متر مربع بسعة 150 سريرًا، بالإضافة إلى 5 غرف علاج للمرضى المنومين، و19 عيادة خارجية، و6 غرف للرعاية النهارية لتقديم خدمات تخصصية في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان لكل من المراهقين والكبار من الجنسين.

ويمثل المستشفى حجر أساس في مجال زيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية النفسية وعلاج الإدمان في المملكة، وفقا لنموذج الرعاية الصحية النفسية الوطني وأفضل الممارسات الدولية. كما سيسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.

ودعت الوزارة المستثمرين ومقدمي الخدمات الصحية المحليين أو الدوليين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبة التي تحتوي على معلومات عن المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، أو المركز الوطني للتخصيص، وتنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022 عند الساعة 3 عصرًا بتوقيت المملكة.