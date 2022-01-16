3719 بالشرقية.. رصد 32 ألف مخالفة للاحترازات بالمملكة

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (9722) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ (5224) مخالفة، والشرقية بـ (3719)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3575)، ومنطقة القصيم بـ (1926)، ومنطقة جازان بـ (1852)، ومنقطة حائل بـ (1353)، ومنطقة الجوف بـ (1243)، ومنطقة الباحة بـ(985)، ومنطقة عسير بـ (862)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (835)، ثم منطقة تبوك بـ (695)، ومنطقة نجران بـ (541).

الدمام - شريف احمد - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) (32532) مخالفة، وذلك للمدة من 6/ 6/ 1443هـ حتى 12/ 6/ 1443هـ.

محمد يوسف

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