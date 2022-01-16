شكرا لقرائتكم خبر عن 3719 بالشرقية.. رصد 32 ألف مخالفة للاحترازات بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) (32532) مخالفة، وذلك للمدة من 6/ 6/ 1443هـ حتى 12/ 6/ 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (9722) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ (5224) مخالفة، والشرقية بـ (3719)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3575)، ومنطقة القصيم بـ (1926)، ومنطقة جازان بـ (1852)، ومنقطة حائل بـ (1353)، ومنطقة الجوف بـ (1243)، ومنطقة الباحة بـ(985)، ومنطقة عسير بـ (862)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (835)، ثم منطقة تبوك بـ (695)، ومنطقة نجران بـ (541).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.