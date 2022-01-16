شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس جدة تستأنف الدراسة للفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي ميدانياً، صباح اليوم، على بدء استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني، من خلال زيارته لعدد من المدارس.

واستهل المسعودي جولته بزيارة ابتدائية علي بن أبي طالب، اطمأن خلالها على جاهزية المدرسة لبدء العملية التعليمية حضوريًا وتطبيقها للإجراءات الاحترازية، زار بعدها ابتدائية البراء بن عازب وشملت جولته الإطلاع على القاعات الدراسية ومرافق المدرسة والساحات الخارجية.

وأكد مدير عام تعليم جدة في ختام جولته على أهمية تهيئة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية للعودة الحضورية وبث الحماس في نفوسهم عن طريق منصة مدرستي، وكذلك تعاون أولياء الأمور مع المدرسة، مقدمًا الشكر لمديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات على جهودهم وعملهم الدؤوب والجاهزية العالية لاستئناف الدراسة واستكمال الطلاب والطالبات لرحلتهم التعليمية، مثمناً في الوقت ذاته جهود الأسر ودورهم البارز في التكامل مع المدرسة، مطمئنًا أولياء الأمور بأن المدارس الابتدائية باتت جاهزة لاستقبال الطلاب والطالبات وتمت تهيئتها لتكون بإذن الله عودة حضورية آمنة ومميزة.

وعلى صعيد متصل تواجد مساعدو مدير عام تعليم جدة ومديري ومديرات عدد من الإدارات بتعليم جدة والمشرفين والمشرفات في مدارس جدة صباح اليوم للوقوف على انطلاق الدراسة والتهيئة للعودة الحضورية للمدارس بمراحلها الثلاث وتقديم الدعم لزملائهم وزميلاتهم في الميدان والاطمئنان على التقيد بالاجراءات الاحترازية.