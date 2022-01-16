الأرصاد تدعو لرفع مستوى الشراكة مع الجهات المعنية بإقامة الفعاليات

دعت الأرصاد لتعاون أوسع مع الجهات المعنية بإقامة الفعاليات بهدف تمكينهم من إختيار المواعيد المناسبة لإقامتها، وقال الرئيس التنفيذي الدكتور أيمن غلام: لدينا إدارة معنية بخدمات معلومات الأرصاد الخاصة، ونتطّلع إلى تعاون أوسع ومثمر مع الجهات المعنية بالفعاليات لتمكينهم من إختيار المواعيد المناسبة لإقامة الأنشطة بالتعاون مع الجهة الوطنية المعنية بالأرصاد للإستفادة من الأجواء وحفاظاً على سلامة الجميع.

كما بيّن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني عبر حسابه في تويتر أهمية معلومات الطقس حيث قال: لم يعد يخفى على الجميع أهمية معلومات الطقس للأنشطة والفعاليات،والشواهد على ذلك حاضرة للكثير من المناسبات العامة والخاصة حيث كان الطقس عاملاً مهماً في تحديد الزمان والمكان لها بإذن الله،ومن الضروري الآن رفع مستوى الشراكة في هذا الجانب .