كما بيّن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد الأستاذ حسين القحطاني عبر حسابه في تويتر أهمية معلومات الطقس حيث قال: لم يعد يخفى على الجميع أهمية معلومات الطقس للأنشطة والفعاليات،والشواهد على ذلك حاضرة للكثير من المناسبات العامة والخاصة حيث كان الطقس عاملاً مهماً في تحديد الزمان والمكان لها بإذن الله،ومن الضروري الآن رفع مستوى الشراكة في هذا الجانب .
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تدعو لرفع مستوى الشراكة مع الجهات المعنية بإقامة الفعاليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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