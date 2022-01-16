شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يعزز الشراكة الاستراتيجية مع الغرف السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مذكرة تعاون مشترك مع اتحاد الغرف السعودية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للاستفادة من المنتجات السعودية في الأعمال الإنسانية والإغاثية والخيرية ودعم أعمال المركز خارج المملكة ، بما يجسد الدور الإنساني الريادي الذي تقوم به المملكة على المستويات الإقليمية والعالمية.

وقّع المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان ، وذلك في مقر المركز بالرياض.

وتؤكد المذكرة على أهمية التنسيق مع قطاع الأعمال في المملكة للاستفادة من استخدام المنتجات الوطنية السعودية في الأعمال الإغاثية والإنسانية والخيرية، وحث الجهات المتعاملة مع المركز على استخدام المنتجات سعودية المنشأ، إضافة إلى المساعدة والمشاركة في الدعم التسويقي والترويجي لبرامج ومشروعات المركز خارج المملكة لكون مركز الملك سلمان للإغاثة حسب الأوامر الصادرة بهذا الخصوص هو الجهة الوحيدة المخولة بإيصال مساعدات المملكة للخارج ، وكذلك الإبراز الإعلامي لإسهامات أصحاب الأعمال المقدمة للمركز

من خلال حسابات التواصل الاجتماعي لدى الجانبين، كما تعزز المذكرة مبدأ التعاون المشترك في مختلف المجالات المتصلة بنطاق عمل كل جانب.