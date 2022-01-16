شكرا لقرائتكم خبر عن 800 مدرسة تستقبل طلاب المرحلة الابتدائية ورياض أطفال حضوريًا بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 1300 زيارة إشرافية بتعليم مكة لدعم العودة الحضورية الآمنة

يُنفذ أكثر من 312 مشرفاً ومشرفةً بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 1300 زيارة إشرافية لـ 800 مدرسة من مدارس المرحلة الابتدائية ورياض أطفال لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات واستقبال طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للعودة الحضورية الآمنة وتعزيز جهود المدارس في استقبال طلابها بكل أمان واطمئنان وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والدور الهام في التهيئة النفسية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات للعودة المبهجة ولما لهذه المرحلة من خصائص نمو تتميز بها ، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها هيئة الصحة العامة "وقاية " للوقاية من فيروس كورونا.