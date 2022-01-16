شكرا لقرائتكم خبر عن «المدني» يحذر من هطول أمطار رعدية وجريان للسيول بالمملكة .. عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخّي الحيطة والحذر وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية - بمشيئة الله - على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه ستتأثر مناطق" الرياض ، الشرقية ، الباحة ، عسير ، مكة ، تبوك ، الحدود الشمالية ، المدينة المنورة " بهطول امطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول ، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك واجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية ، مع انخفاض كبير لدرجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة قد تصل مابين الصفر و 5 درجات.

وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، الجميع بتوخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط و التدابير اللازمة للحالات المطرية.