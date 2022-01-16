شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الرابعة من مشروع «قياس وتحسين سلامة المرضى» في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى اليوم، الدورة الرابعة من المشروع الوطني لقياس وتحسين ثقافة سلامة المرضى في المستشفيات، وذلك ضمن دورته الرابعة لعام 2022.

وأشار مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور ياسر بن عبدالكريم الأصقه إلى أن هذا المشروع يهدف إلى إعداد تقارير إحصائية وتقارير مقارنة لنسب البيانات والتي تعتمد بياناتها على مئات المستشفيات المشاركة تطوعاً، ضمن قاعدة البيانات الوطنية في المملكة العربية السعودية وستكون قاعدة البيانات هذه بمثابة مرجع مهم لثقافة سلامة المرضى في المملكة، بالإضافة إلى تمكين المشاركين من الحصول على المقارنات الإحصائية والتقارير التفصيلية على المستوى المحلي والدولي، وصولاً إلى المقارنات بالنسب المعيارية المحلية والدولية والعديد من المزايا الهامة الأخرى. يذكر أن هذا المشروع أطلق في عام 2017، ويعد أحد مهام المركز لقياس ومتابعة ثقافة سلامة المرضى السائدة بين الممارسين الصحيين في المنشآت الصحية في المملكة، لدراستها وتحليلها ومن ثم إجراء التحسينات والتوصيات اللازمة لضمان ثقافة إيجابية تنعكس على سلامة المرضى، وتتماشى مع النسب المعيارية الدولية تحقيقاً لأهداف رؤية 2030.