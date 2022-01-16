اخبار السعوديه

الصحة تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

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القبض على مقيم لنقله 4 نساء بحوزتهن إقامات مزورة

صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية في...

0003a3be96.jpgجازان : دوت الخليج
4e822cbdc7.jpg13 جمادى الآخرة 1443 هـ

الأرصاد: استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png13 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | شركات لترقيم الثروة الحيوانية

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة التعاقد مع شركات متخصصة بالأنشطة البيطرية لتنفيذ مشروع يستهدف ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png13 جمادى الآخرة 1443 هـ

عاجل | المدارس أول من يفتح وآخر ما يغلق

رغم إغلاق المدارس خلال الأسبوع الماضي كاملاً في إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، إلا أن لجانًا إشرافية تابعة لوزارة التعليم قامت...

icon-byline.pngالرياض: خالد الحارثي
icon-clock.png13 جمادى الآخرة 1443 هـ

الدراسة الحضورية تسحب البساط من الأهلية

فيما حدثت هجرة جماعية للكثير من طلاب وطالبات المدارس الأهلية باتجاه المدارس الحكومية مع جائحة والدراسة عن بعد، يثار تساؤل...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png12 جمادى الآخرة 1443 هـ
صناعية طريف القديمة

التعويضات تؤخر نقل صناعية طريف

أرجعت بلدية طريف سبب التأخير في نقل الصناعية القديمة بطريف إلى موقعها الجديد إلى وجود عدد من المستثمرين بمخطط الصناعية القديم لم...

icon-byline.pngطريف: حمود الأشجعي
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التدريب المهني تتجاهل تقنية بنات المجاردة

بعد انتظار سنوات لإنجاز 3 مشاريع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمحافظة المجاردة (الكلية التقنية للبنات، والكلية التقنية...

icon-byline.pngالمجاردة: محمد آل عمر
icon-clock.png12 جمادى الآخرة 1443 هـ
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سيول وانهيارات صخرية بالباحة والموجة الباردة تتواصل شمالا

استمر هطول الأمطار الرعدية والرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، أمس، على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة...

icon-byline.pngالمناطق دوت الخليج وأبها: سعد آل عمار
icon-clock.png12 جمادى الآخرة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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