الأرصاد: استمرار هطول الأمطار على عدد من المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على جنوب الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على شمال الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50كم/ساعة وشمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .
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