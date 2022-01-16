شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأحد.. أمطار رعدية وضباب على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية، الرياض وكذلك مرتفعات جازان، عسير والباحة، مع فرصة هطول أمطار متفرقة على غرب الحدود الشمالية، الجوف وتبوك مع رياح نشطة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية والرياض، كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف خلال الليل وصباح الغد.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على جنوب الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على شمال الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزئيين الشمالي والأوسط يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50كم/ساعة وشمالية شرقية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 20-40 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف , وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .