عاجل | شركات لترقيم الثروة الحيوانية

30 منشأة
وبحسب أسماء المنشآت البيطرية المؤهلة لنشاط الترقيم، يوجد 30 منشأة بيطرية مؤهلة لنشاط ترقيم الثروة الحيوانية في كل من «المدينة المنورة، القصيم، نجران، القرية العليا، الليث، الخفجي، جدة، الدوادمي، جازان، المذنب، الطائف، بيشة، الجبيل، حفر الباطن، مليجة، حائل، تبوك، نجران».
مشورة فنية
وتتولى وكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وضع البرامج والأنظمة الخاصة بتسجيل المواشي، وترقيمها، ومراقبة تحركاتها، والمحافظة على السلالات المحلية من الثروة الحيوانية وتطويرها، واعتماد وتعميم السلالات الحيوانية المتأقلمة، واستخدام تقنيات ملائمة ونشرها بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة، كذلك تسعى الوكالة إلى تحسين نظم الإنتاج الحيواني بجميع أنواعها وفقًا للتميز النسبي للمناطق وتقديم الرأي والمشورة الفنية لمشاريع الإنتاج الحيواني، فضلا عن تحديد الأولويات وأهداف الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والأعلاف والتأكد من مواءمتها للتوجهات الاستراتيجية، ووضع التشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالإنتاج والإنتاجية للثروة الحيوانية.
مناطق مستهدفة بحسب الحاجة
الباحة
نجران
جازان
الحدود الشمالية
حائل
تبوك
عسير
الشرقية
القصيم
المدينة المنورة
مكة المكرمة
الرياض
الجوف
الثروة الحيوانية 2020
ضأن
21.724.72
ماعز
6.739.154
أبقار
302.060
إبل
1.500.241
أرانب
80.211
خيول
60.707
طيور/دواجن تقليدية
5.011.352
قطط
6.045
كلاب
2.434
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