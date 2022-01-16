عاجل | شركات لترقيم الثروة الحيوانية

تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة التعاقد مع شركات متخصصة بالأنشطة البيطرية لتنفيذ مشروع يستهدف ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية في مناطق المملكة الـ13.

30 منشأة

وبحسب أسماء المنشآت البيطرية المؤهلة لنشاط الترقيم، يوجد 30 منشأة بيطرية مؤهلة لنشاط ترقيم الثروة الحيوانية في كل من «المدينة المنورة، القصيم، نجران، القرية العليا، الليث، الخفجي، جدة، الدوادمي، جازان، المذنب، الطائف، بيشة، الجبيل، حفر الباطن، مليجة، حائل، تبوك، نجران».

مشورة فنية

وتتولى وكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وضع البرامج والأنظمة الخاصة بتسجيل المواشي، وترقيمها، ومراقبة تحركاتها، والمحافظة على السلالات المحلية من الثروة الحيوانية وتطويرها، واعتماد وتعميم السلالات الحيوانية المتأقلمة، واستخدام تقنيات ملائمة ونشرها بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة، كذلك تسعى الوكالة إلى تحسين نظم الإنتاج الحيواني بجميع أنواعها وفقًا للتميز النسبي للمناطق وتقديم الرأي والمشورة الفنية لمشاريع الإنتاج الحيواني، فضلا عن تحديد الأولويات وأهداف الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والأعلاف والتأكد من مواءمتها للتوجهات الاستراتيجية، ووضع التشريعات واللوائح التنظيمية الخاصة بالإنتاج والإنتاجية للثروة الحيوانية.

مناطق مستهدفة بحسب الحاجة

الباحة

نجران

جازان

الحدود الشمالية

حائل

تبوك

عسير

الشرقية

القصيم

المدينة المنورة

مكة المكرمة

الرياض

الجوف

‏الثروة الحيوانية 2020

ضأن

21.724.72

ماعز

6.739.154

أبقار

302.060

إبل

1.500.241

أرانب

80.211

خيول

60.707

طيور/دواجن تقليدية

5.011.352

قطط

6.045

كلاب

2.434