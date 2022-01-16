شكرا لقرائتكم خبر عن 305 آلاف ريال مصروفات «التكافل الاجتماعي» في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس لجنة التكافل الاجتماعي عبد رب الرسول آل درويش إن مصروفات اللجنة في شهر ديسمبر الماضي بلغت نحو 305.749 ألف ريال، وأوضح أن المساعدات الغذائية الشهرية بلغت نحو 146.506آلاف ريال، بينما بلغت المساعدات الأخرى المتنوعة 159،243 ألف ريال.

وأضاف إن عدد الطلبات الواردة للجنة هذا الشهر بلغت نحو 93 طلبا، منوها بأن عدد الأسر المستفيدة من خدمات اللجنة بلغ نحو 306 أسر.

وبدوره قدم رئيس مجلس الإدارة محمد الصغير شكره لجميع أعضاء اللجنة وكافة أبناء المجتمع الداعمين للجمعية.