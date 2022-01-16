شكرا لقرائتكم خبر عن 13627 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الحملات الميدانية المشتركة، في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 6 - 12 يناير 2022م، 13627 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وبلغ عدد مخالفي نظام الإقامة 6774، ونظام أمن الحدود 5295، إضافة إلى 1558 مخالفا لنظام العمل، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 411 شخصا، 48 % منهم يمنيو الجنسية، و49 % إثيوبيو الجنسية، و3 % جنسيات أخرى، كما تم ضبط 17 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وجرى ضبط 14 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 94938 وافدا مخالفا، منهم 84794 رجلا، و10144 امرأة.

وتمت إحالة 84086 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2866 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7513 مخالفا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.