شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في اجتماع تسليم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين لباكستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، أمس الأول، في الاجتماع الأول لمجموعة الـ 77 والصين للعام 2022م، الذي ترأس أعماله جمهورية باكستان الإسلامية لهذا العام.
وقدم المستشار العتيق خلال اجتماع تسلم الرئاسة التهنئة لجمهورية باكستان الإسلامية على تسلمها رئاسة المجموعة الـ 77 والصين للعام 2022.
وأعرب العتيق عن تقديره لجهود جمهورية غينيا خلال ترؤسها مجموعة الـ 77 والصين في العام الماضي، مؤكدا استمرار دعم المملكة لعمل المجموعة.
حضر الاجتماع رئيسة اللجنة الثانية بوفد المملكة ريم العمير، وعضو الوفد فيصل بن جديد.