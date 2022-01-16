حضر الاجتماع رئيسة اللجنة الثانية بوفد المملكة ريم العمير، وعضو الوفد فيصل بن جديد.

وأعرب العتيق عن تقديره لجهود جمهورية غينيا خلال ترؤسها مجموعة الـ 77 والصين في العام الماضي، مؤكدا استمرار دعم المملكة لعمل المجموعة.

وقدم المستشار العتيق خلال اجتماع تسلم الرئاسة التهنئة لجمهورية باكستان الإسلامية على تسلمها رئاسة المجموعة الـ 77 والصين للعام 2022.

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في اجتماع تسليم رئاسة مجموعة الـ 77 والصين لباكستان والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

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