شكرا لقرائتكم خبر إبراز الموروث الجبلي في مهرجان الفنون الأدائية بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرز مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية الذي أقيم بتنظيم هيئة المسرح والفنون الأدائية خلال الفترة 9 - 15 يناير الحالي في منطقة عسير، عددا من الحرف والأعمال الفنية والتشكيلية، إلى جانب الألوان الشعبية التي يتم استعراضها طيلة أيام انعقاد المهرجان في عدد من القصور والمباني الأثرية التي تزخر بها منطقة عسير.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، أن المهرجان يسعى إلى تعميق وإبراز الفنون الجبلية كموروث ثقافي مميز، لافتا إلى ارتباط الألوان الشعبية المشاركة بعدد من المواد والمنتجات المحلية التي يقوم على صناعتها وإنتاجها عدد من الحرفيين الذين حرصت الهيئة على مشاركتهم لإثراء فعاليات المهرجان، إضافة إلى الندوات الثقافية التي هدفت إلى إبراز تلك الفنون بمنظور ثقافي مميز.

وفي إطار تجسيد ومشاركة الألوان الشعبية لعدد من الفنون والحرف الأخرى التي تتمحور حول فنون الجبل، أوضح الفنان التشكيلي فايع الألمعي ارتباط الفنون في الجبل ببعضها، مشيرا إلى أن الفنون بشكل عام تعكس العمق الثقافي للمجتمعات، لافتا إلى أن منطقة عسير تزخر بالعديد من الفنون الخاصة بها مستوحية ذلك من ارتباط إنسانها بمكانها.

وفيما يتعلق بالحرف المرتبطة بالألوان الشعبية مباشرة يشارك الحرفي مسعود الصقور فعاليات المهرجان بمنتجات الأدوات الموسيقية الخاصة بالألوان الشعبية في المنطقة وصناعتها، مبينا أنه يعمل في هذه الحرفة منذ نحو 50 عاما، معتمدا في حرفته على العديد من الموارد الطبيعية التي تزخر بها عسير، وذلك من خلال أخشاب الأثل، والتين، ودبغ جلود المواشي، لصناعة الزير والطبل.

وحول جهود المهرجان في تعميق موروث الفنون الجبلية الأدائية تم تنظيم 3 ندوات ثقافية بالتعاون مع نادي أبها الأدبي، تمحورت عناوينها حول «الجبل في الفنون الشعبية - قراءة سيميائية»، و»أنواع وأغراض الفنون الجبلية الشعبية»، إضافة إلى «تحليل الغناء الجبلي»، وذلك بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين.

مشاركة الحرفيين في المهرجان:

