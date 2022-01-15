شكرا لقرائتكم خبر 12 فرقة تعمل على مدار 24 ساعة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، نحو 12 فرقة تعمل على مدار 24 ساعة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام، ويبلغ عددهم 4000 عامل وعاملة، ومن هذه الفرق: 1 - فرقة العناصر المعمارية تختص بتطهير كل العناصر المعمارية بالمسجد الحرام، بما فيها التوسعة السعودية الثانية والمسعى وما يشمله من أعمدة وقباب وعقود وزخارف ونقوش والدرابزين الرخامي المطل على صحن المطاف، وجميع العناصر المعمارية للتوسعة السعودية الثانية من الأعمدة الرخامية والقواعد الأكتاف والتيجان والأبواب والنوافذ والمنارات والقباب من الداخل، والأسقف وجميع عناصرها الزخرفية والأجزاء النحاسية، على أن يتم تطهيرها وتلميعها بالمواد المناسبة لذلك. 2 - فرقة النحاسيات تختص بنظافة وتلميع فوانيس حجر إسماعيل ومقام إبراهيم عليه السلام ودواليب المصاحف وأعمدة الإنارة وجميع الدرابزين والنحاسيات المثبتة بتيجان وقواعد الأعمدة، وكذلك سماعات الصوت النحاسية المثبتة بالأسقف وكذلك النحاسيات الموجودة بالساحات. 3 - فرقة أعمال غسيل السجاد تغسل سجاد المسجد الحرام بمغسلة كدي ويتم كنسه بعد التجفيف وتعطيره بمادة خاصة بالسجاد، ومن ثم لفه بعناية وفق برنامج معد لذلك. 4 - فرقة السلالم والمصاعد الكهربائية تغسل هذه الفرقة وتنظف السلالم والمصاعد الكهربائية باستخدام المواد الخاصة بالاستنلس، حسب برنامج معد لذلك. 5 - فرقة الدرج والمنارات تعمل هذه الفرقة على صنفرة الدرج الثابت وإزالة أي أوساخ متراكمة عليه والمنارات، وفق برنامج معد لذلك. 6 - فرقة المجمعات تقوم هذه الفرقة بأعمال نظافة المجمعات بصفة يومية وصنفرتها حسب البرنامج المعد لذلك. 7 - فرقة السطح تعمل هذه الفرقة على غسيل السطح وتنظيف الأعمدة وقواعد الألمنيوم الموجودة به. 8 - فرقة الطوارئ تقوم هذه الفرقة بأي أعمال إضافية يتم طلبها سواء لداخل أو خارج الحرم، لكي لا يتم سحب العمالة الخاصة بنظافة الحرم من مواقعهم. 9 - فرقة غسيل المشايات البلاستيكية تعمد إلى غسل المشايات داخل وخارج الحرم وإعادة نشرها مرة أخرى بعد تجفيفها ومتابعتها بعد فرشها. 10 - فرقة تنظيف واجهات المسجد الحرام تقوم بتنظيف القرميد الأخضر على مداخل الأبواب وغسله بالماء 11 - فرقة المناهل تعمل على نظافة المناهل الموجودة داخل المسجد الحرام وساحاته بعد نزع القريلات وتنظيف وغسيل ما تحتها بالمواد المنظفة والمطهرة. 12 - فرقة كنس السجاد تعمد إلى فرش وكنس السجاد الموجود داخل وخارج المسجد الحرام، إضافة إلى نقل السجاد من وإلى المسجد الحرام، فضلا عن رفع السجاد في الحالات الطارئة وتنظيف الوجه الخلفي وتبديله في حالة تعرضه لماء أو نجاسة مع تأمين البديل.

كانت هذه تفاصيل خبر 12 فرقة تعمل على مدار 24 ساعة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.