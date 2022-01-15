الإطاحة بـ13,627 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في كل مناطق المملكة بـ13,627 مخالفا، خلال الفترة من 6 حتى 12 يناير الحالي. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة. نتائج الحملات: 1 - إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 13,627 مخالفا، منهم: 6774 مخالفا لنظام الإقامة 5295 مخالفا لنظام أمن الحدود 1558 مخالفا لنظام العمل 2 - إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 411 شخصا، منهم: 48 % يمنيو الجنسية 49 % إثيوبيو الجنسية 3 % جنسيات أخرى ضبط 17 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة 3 - ضبط 14 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 4 - إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 94,938 وافدا مخالفا، منهم 84,794 رجلا 10,144 امرأة 5 - إحالة 84,086 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر إحالة 2866 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 7513 مخالفا

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